Giovane accoltellato a Lido Adriano è grave | aggressore in fuga

Una violenta rissa si è scatenata nel cuore di Lido Adriano, lasciando un giovane di 23 anni in condizioni critiche. Accoltellato durante un episodio ancora avvolto nel mistero, il ragazzo è stato soccorso tempestivamente, ma l’aggressore è riuscito a fuggire, seminando panico tra i presenti. Le forze dell’ordine sono al lavoro per catturarlo e fare luce su questa drammatica vicenda. La comunità attende con trepidazione notizie rassicuranti.

Ravenna, 13 giugno 2025 – Un ragazzo di 23 anni è stato accoltellato al bar Cristallo nella piazza centrale di Lido Adriano. È successo nel primo pomeriggio di oggi e l’aggressore è fuggito. Sul posto le forze dell’ordine che sono ancora a lavoro per rintracciarlo. La vittima è stata subito soccorso dagli operatori del 118, è stato stabilizzato e portato in ospedale con un codice di massima gravità. L’aggressore lo ha raggiunto con almeno tre fendenti prima di scappare su un motociclo. Le notizie in diretta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it