Giostra 2025 | ecco la Lancia d' oro E per i figuranti scatta l' alcol test

Prepariamoci a vivere un'estate all'insegna di emozioni e tradizione con la Giostra del Saracino 2025! L'edizione numero 147, in programma sabato 21 giugno, celebra il Giubileo della Speranza con la prestigiosa Lancia d'oro, creata dai talentuosi Mauro Capitani e Francesco Conti. Un evento imperdibile che unisce arte, storia e adrenalina, anche grazie alle nuove misure come l'alcol test per i figuranti, che garantiscono sicurezza e rispetto delle regole. La magia sta per tornare: non mancate!

L'edizione numero 147 della Giostra del Saracino, in programma sabato 21 giugno, metterà in palio la Lancia d'oro dedicata al Giubileo della Speranza. Gli autori dell'opera sono l'artista Mauro Capitani e il maestro intagliatore Francesco Conti, i quali avevano già collaborato per la lancia.

Giostra, verso la settimana più lunga. Domani sarà svelata la lancia d’oro. Sabato l’estrazione delle carriere - La Giostra del Saracino si appresta a vivere uno dei momenti più intensi e suggestivi della sua lunga tradizione, con eventi solenni che coinvolgono tutta la città di Arezzo.

Giostra, alcol test ai figuranti che sfilano e i Rettori spostati durante la sfilata - Ci sono novità per quanto riguarda il prossimo corteo della Giostra del Saracino, edizione in notturna, sabato 21 giugno. Come scrive corrierediarezzo.it

Giostra, Papa Francesco benedirà la lancia del Giubileo - alla Giostra Gianfrancesco Gamurrini – Il mio ringraziamento va a Scortecci che ha curato i rapporti per portare la lancia ai Musei Vaticani ... Riporta lanazione.it

LA GIOSTRA CAVALLERESCA TRIONFA A ZANTE CON CINQUANTA FIGURANTI REGALANDO EMOZIONI - SULMONA– I colori, i costumi e le tradizioni della Giostra Cavalleresca di Sulmona (AQ) hanno conquistato Zante, in occasione della ventesima edizione della Giostra Internazionale dell’isola ionica, c ... Si legge su abruzzoweb.it