Giornate Europee dell’Archeologia le iniziative dell’Archeclub

Anche quest'anno l'Archeoclub d'Italia aderisce, a livello nazionale, alle Giornate Europee dell'Archeologia previste per questo week end. L'iniziativa è gestita dall'Ente pubblico francese INRAP – Institut national de recherches archéologiques préventives –, e organizzata in Italia dalla Direzione Generale Musei e dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura. Per tale appuntamento la sede di Apice dell'Archeoclub d'Italia, in collaborazione con le sedi di Avellino e Benevento, ha organizzato per domenica 15 giugno delle visite guidate in tre diverse località, simboli del periodo normanno.