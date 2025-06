Giornata nazionale dello sport | la grande festa sul lungomare Falcomatà

Giornata Nazionale dello Sport a Reggio Calabria: due giorni di energia, solidarietà e passione lungo il lungomare Falcomatà. Il 14 e 15 giugno, 15 località calabresi si trasformeranno in un vivace palcoscenico di eventi sportivi, coinvolgendo centinaia di appassionati, istituzioni e associazioni. Un’occasione unica per promuovere uno stile di vita attivo e sano, rafforzando il senso di comunità e benessere diffuso tra tutti i cittadini. La Calabria si prepara a vivere una festa indimenticabile all'insegna dello sport e della convivialità

