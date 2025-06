Giornata mondiale del donatore di sangue | sabato ambulatori aperti in Asl 3

In occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue, sabato 14 giugno 2025, ASL3 apre straordinariamente i centri di Voltri e Sampierdarena, offrendo un'opportunità unica per contribuire alla vita e alla solidarietà. Gli specialisti dell’Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, guidati dalla dottoressa Debora Camilot, saranno disponibili per accogliere donatori e sensibilizzare l'importanza di questa preziosa azione. Un gesto che salva vite, e che oggi più che mai merita il nostro impegno.

In occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue, sabato 14 giugno 2025, Asl3 promuove l’apertura straordinaria dei centri di Voltri e Sampierdarena dove gli specialisti dell’Immunoematologia e medicina trasfusionale Asl3, struttura diretta dalla dottoressa Debora Camilot, sono a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Giornata mondiale del donatore di sangue: sabato ambulatori aperti in Asl 3

In questa notizia si parla di: giornata - mondiale - donatore - sangue

Giornata mondiale contro l’ipertensione: in Largo Ciro Menotti misurazione della pressione con gli specialisti Aoup - Domenica 18 maggio, in occasione della Giornata mondiale contro l'ipertensione, largo Ciro Menotti a Pisa ospiterà una giornata di sensibilizzazione con misurazioni gratuite della pressione arteriosa.

Alle 18 in piazza Possenti, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue Vai su Facebook

Giornata mondiale del Donatore di sangue, il DIRMT: nelle Marche non c’è carenza di sangue; Giornata Mondiale del Donatore di Sangue 14 giugno 2025; Giornata Mondiale del Donatore di Sangue: al via la campagna di Fondazione Cutino.

Sabato è Giornata Mondiale Donatore sangue, focus sui giovani Scrive ansa.it: Trasfusioni garantite, crescita della donazione di plasma e un maggiore coinvolgimento dei giovani tra i 18 e i 25 anni e delle donne.