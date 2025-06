Giornata mondiale del donatore anche a Ravenna il pane fa buon sangue

riconoscere che donare sangue è un gesto di solidarietà quotidiana, indispensabile per salvare vite e rafforzare il senso di comunità. In occasione della Giornata Mondiale del Donatore, Ravenna si unisce alle altre città con un messaggio simbolico: proprio come il pane alimenta il corpo, il sangue dona speranza e vita. Un invito a tutti a partecipare e a fare la differenza, perché insieme possiamo contribuire a costruire un futuro più solidale.

Il dono del sangue è come il pane: una preziosa fonte di vita. E proprio sui sacchetti del pane viaggia la campagna di sensibilizzazione lanciata, per il secondo anno consecutivo, dalle Avis di Cesena, Forlì, Rimini, a cui quest'anno si è aggiunta anche l'Avis di Ravenna. Un modo concreto per.

