Giornalisti | pergamena Ast a procuratore di Prato Luca Tescaroli per il rispetto della libertà di stampa

In un gesto di riconoscimento e rispetto per la libertà di stampa, l'Associazione Stampa Toscana ha deciso di conferire una pergamena al procuratore Luca Tescaroli di Prato. Presidente Sandro Bennucci e gli organismi dirigenti, ascoltando anche le esigenze dei cronisti di nera e giudiziaria, sottolineano l'importanza di un corretto equilibrio tra giustizia e informazione in tempi di emergenza criminale. La loro decisione testimonia come il rispetto delle leggi sia fondamentale per una società democratica.

Il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell'Associazione Stampa Toscana, "cogliendo anche le indicazioni dei cronisti di nera e giudiziaria, hanno deciso di assegnare una 'Pergamena al merito' al procuratore della Repubblica di Prato, Luca Tescaroli, che ha pienamente, e tempestivamente rispettato la legge e il diritto dei cittadini ad essere informati nella situazione di vera emergenza criminalità che in questi mesi ha avvolto in maniera preoccupante la provincia pratese e larga parte della Toscana"

