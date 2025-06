Giorgio Locatelli con le tagliatelle al ragù lascia in mutande i concorrenti di Money Road – VIDEO

Giorgio Locatelli sorprende ancora, lasciando tutti senza parole con le sue irresistibili tagliatelle al ragù, che fanno letteralmente perdere la testa ai concorrenti di "Money Road". In questa sfida appassionante, ogni tentazione si trasforma in un vero e proprio spettacolo di gusto e strategia. Ma come reagiranno i partecipanti di fronte a una delizia così irresistibile? La risposta vi sorprenderà, perché...

" Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo ", il nuovo show Sky Original condotto da Fabio Caressa, ieri nel terzo episodio, ha visto la Compagnia delle Tentazioni ripartire da un montepremi di 274.050 euro. A ogni tentazione le discussioni si infiammano. Nella prima tentazione dell'episodio per la prima volta i partecipanti hanno accettato di cedere tutti assieme e quasi tutti di buon grado: a convincerli, le tagliatelle al ragù del ristorante di chef Giorgio Locatelli, "proprietario" di una cucina costruita proprio nel cuore della giungla malese. Gustosissime ma carissime in questo gioco: tra piatti di pasta, alcuni bis e la mancia per il cameriere d'eccezione Caressa, la Compagnia ha lasciato sul tavolo 9240 euro.

