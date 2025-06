Giorgia Meloni | Italia deve tornare a pensare in grande per l' economia

Giorgia Meloni ci invita a riscoprire il grande potenziale dell’Italia, sottolineando l’importanza di tornare a pensare in grande per rilanciare l’economia nazionale. Durante il convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria, la Premier ha ricordato le misure messe in atto, ribadendo che l’Italia non deve rinunciare al suo ruolo di potenza industriale e produttiva. Per realizzare questo obiettivo, bisogna affrontare con coraggio le sfide del presente e guardare avanti con determinazione.

La premier Giorgia Meloni ricorda le mosse del Governo sul fronte dell' economia e, in un videomessaggio al convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria, sottolinea: "Abbiamo fatto tutto questo con la consapevolezza che l'Italia è una grande nazione e che non intende rinunciare a essere una potenza economica, produttiva e industriale". "L'Italia ha accumulato ritardi e difficoltà che certamente deve recuperare, sono molte le cose che vanno sistemate e corrette, però - dice la presidente del Consiglio - io sono convinta che dobbiamo tornare a pensare in grande e che è possibile disegnare una politica industriale che abbia una visione di medio e lungo periodo.

