Giorgia Meloni celebrata da Le Figaro | perché il giornale francese le dà tanto spazio

Giorgia Meloni conquista le pagine di Le Figaro con un’attenzione che va oltre i confini italiani. Il prestigioso giornale francese dedica quattro pagine alla prima donna presidenta del Consiglio italiano, celebrandola come una “Lady di ferro in versione moderna”. Un ritratto dettagliato e ammirato che mette in luce il suo ruolo di leader forte e determinata, capace di influenzare la scena politica europea. Il motivo di tanto spazio? Continua a leggere…

Con un ampio reportage di quattro pagine, arricchito da foto a tutto campo e il titolo emblematico “ Giorgia Meloni – La prima donna ”, Le Figaro Magazine dedica una lunga analisi alla presidente del Consiglio italiana, tracciando un ritratto attento e celebrativo della sua figura politica. A firmare l’articolo è Jean Marc Gonin, uno degli inviati di punta del settimanale francese, che definisce Meloni una “Lady di ferro in versione mediterranea”, in un chiaro richiamo alla determinazione e al profilo decisionista che la leader italiana ha mostrato nei suoi primi anni di governo. Leggi anche: Giorgia Meloni: “Taglieremo le tasse al ceto medio” Meloni figura centrale della politica europea. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Giorgia Meloni celebrata da Le Figaro: perché il giornale francese le dà tanto spazio

