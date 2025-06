Gioco d’azzardo Card Zuppi | misure insufficienti

Le sfide legate al gioco d’azzardo richiedono interventi più incisivi per proteggere le persone vulnerabili. Il presidente della Cei, Cardinale Matteo Zuppi, ha sottolineato come le attuali misure siano ancora insufficienti durante una tavola rotonda a Bologna. È fondamentale un dialogo costruttivo e azioni concrete per affrontare questa piaga sociale. Solo così si potrà sperare in un futuro più sicuro e consapevole per tutti.

Le misure contro il gioco d’azzardo sono ancora insufficienti. Lo ha detto il presidente della Cei il cardinale Matteo Zuppi a margine di una tavola rotonda sul tema stamattina a Bologna. Servizio di Giuseppe Caporaso TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Gioco d’azzardo, Card. Zuppi: misure insufficienti

