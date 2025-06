gioca 2 euro e ne porta a casa 50mila ancora un messinese baciato dalla fortuna

una serie di vincite che confermano come la fortuna sorrida ancora una volta alla Sicilia. Un semplice gesto, una piccola giocata, e un sogno si trasforma in realtà: il 10eLotto continua a regalare emozioni e grandi colpi, dimostrando che anche con poche euro è possibile cambiare la propria vita. La regione si conferma protagonista indiscussa di questa fortunata stagione.

Esulta la Sicilia grazie al 10eLotto. Come riporta Agipronews, l'ultimo concorso di giovedì 12 giugno ha portato nella regione una tripletta da 67mila euro: centrati 50mila euro a Messina, grazie a un “9” Oro con una giocata da 2 euro in un punto vendita di Via Comunale. A questi si aggiungono. 🔗 Leggi su Messinatoday.it