Ginnastica ritmica le convocate dell’Italia per i Mondiali juniores Il gruppo cerca nuove magie

Le giovani promesse della ginnastica ritmica italiane sono pronte a brillare ai Mondiali juniores di Sofia, in Bulgaria, dal 18 al 22 giugno. Tra spazio alle nuove magie e sfide emozionanti, le convocate azzurre promettono di conquistare il pubblico con talento e determinazione. La squadra italiana, composta da talenti come Ginevra Bindi, scenderà in pedana determinata a lasciare un segno indelebile. È il momento di scoprire chi porterà a casa il nostro orgoglio nazionale...

I Mondiali juniores di ginnastica ritmica andranno in scena alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) dal 18 al 22 giugno. Si preannuncia grande spettacolo per la terza edizione della rassegna iridata di categoria, dove saranno coinvolte 370 atlete di età compresa tra i 14 e i 15 anni, tra individualiste e squadre. L’Italia sarà presente sia con le individualiste che con la squadretta junior: da una parte spiccano Ginevra Bindi (Giuseppe Falciai) e Carol Michelotti (Armonia d’Abruzzo di Chieti), dall’altra la formazione reduce dagli eccellenti Europei culminati con il bronzo nel concorso generale e l’oro con i cinque cerchi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica ritmica, le convocate dell’Italia per i Mondiali juniores. Il gruppo cerca nuove magie

In questa notizia si parla di: ginnastica - ritmica - italia - mondiali

Ginnastica ritmica, sfida totale per lo scudetto: Raffaeli sfida Varfolomeev e Dragas, Fabriano per la nona sinfonia - Sabato 17 maggio, il Pala Gianni Asti di Torino ospiterà la Final Six di ginnastica ritmica, un emozionante evento che decreterà le nuove Campionesse d’Italia.

SPORT IN TV OGGI - Il programma completo di giornata: in evidenza il Roland Garros, Italia-Germania di volley femminile, gli Europei di ginnastica ritmica e tanto altro Vai su Facebook

Sofia - Le stelle del futuro sono pronte a brillare nella 3ª edizione del Mondiale Junior di Ginnastica Ritmica; Risultati Europei di Ginnastica Ritmica 2025: Tutte le medaglie e i podi dell'Italia; Farfalle, niente esordio in Coppa del Mondo 2025: i motivi.

DIRETTA/ Mondiali ginnastica ritmica 2023: Italia quarta, ma le Farfalle vanno a Parigi! (oggi 25 agosto) - nei quali l’Italia si era aggiudicata due ori, un argento e un bronzo, anche se in gran parte ... Da ilsussidiario.net

Mondiali: l'Italia chiude con un acuto! Farfalle di bronzo nella finale con i cinque cerchi - L’Italia ha concluso la propria avventura ai Mondiali 2023 di ginnastica ritmica con una bella medaglia di bronzo. Scrive eurosport.it

Italia da record ai mondiali di ginnastica ritmica: 9 medaglie, 5 d'oro - I video delle esibizioni Un mondiale di ginnastica ritmica da record per l'Italia. Si legge su rainews.it