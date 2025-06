Ginnastica artistica Salvati fa volare la Motto Successo in Coppa Campioni e chiamata ‘azzurra’

Con un talento che fa volare i suoi ginnasti verso traguardi straordinari, la Raffaello Motto si conferma protagonista indiscussa della Coppa Campioni di ginnastica artistica. Tra successi di categoria, podi di specialità e finali conquistate, il club viareggino dimostra ancora una volta di essere una fucina di talenti. Alessandro Salvati si sta preparando a scrivere il suo capitolo di gloria, portando avanti questa splendida tradizione di eccellenza sportiva.

Un successo di categoria, un podio di specialità e svariate finali conquistate. È il bilancio, più che positivo, della Raffaello Motto alla Coppa Campioni di ginnastica artistica maschile disputata a Treviglio nel bergamasco: si tratta di una competizione di rilievo, valida come selezione per le squadre nazionali e per l’accesso ai campionati Assoluti. Il club viareggino ha schierato ben 5 ginnasti nelle diverse categorie. Alessandro Salvati si è imposto nettamente nel concorso generale degli Junior 1. Sebbene non ancora al meglio dopo l’infortunio, il talentuoso ginnasta della Motto ha lasciato intravedere enormi margini di progresso e conclusa la Coppa Campioni ha raggiunto direttamente l’Accademia Internazionale di Milano per prendere parte al collegiale in preparazione dei Giochi Olimpici Giovanili Europei riservato ai migliori 6 ginnasti italiani di categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ginnastica artistica Salvati fa volare la Motto. Successo in Coppa Campioni e chiamata ‘azzurra’

In questa notizia si parla di: ginnastica - artistica - salvati - motto

Europei di Ginnastica Artistica, Manila Esposito da sogno: fa oro nell’All Around Individuale - Manila Esposito, giovane talento cresciuta a Civitavecchia, conquista l'oro nell'all-around ai Campionati Europei di Ginnastica Artistica a Lipsia.

Ginnastica artistica, Salvati porta la Motto al successo in Coppa Campioni e vola in azzurro Vai su Facebook

Ginnastica artistica Salvati fa volare la Motto. Successo in Coppa Campioni e chiamata ‘azzurra’; Alessandro Salvati porta la Motto al successo in Coppa Campioni; Ginnastica artistica maschile, Salvati porta la Motto al successo in Coppa Campioni e vola in azzurro.

Ginnastica artistica Salvati fa volare la Motto. Successo in Coppa Campioni e chiamata ‘azzurra’ Come scrive sport.quotidiano.net: Un successo di categoria, un podio di specialità e svariate finali conquistate.