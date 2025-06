Ginelfite scoperto nuovo minerale | porta il nome di un pisano e di un livornese

Un sorprendente ritrovamento che unisce scienza e passione, la ginelfite porta i nomi di due illustri pisani e livornesi. Questa scoperta, frutto di decenni di impegno nel Dipartimento di Scienze della Terra di Pisa, segna un passo importante nel mondo della mineralogia. Scoperto nel luglio 2022 e ora ufficialmente classificato, rappresenta un traguardo che celebra l’eccellenza italiana e la dedizione dei ricercatori. La sua scoperta apre nuove strade per la ricerca scientifica e l’interpretazione del nostro Pianeta.

Pisa, 13 giugno 2025 – Lo hanno chiamato 'ginelfite ', unendo i nomi di due tecnici del Dipartimento di Scienze della Terra dell' Università di Pisa oggi in pensione - Carlo Gini e Francesco Guelfi - che per quasi quarant'anni, hanno gestito con competenza e dedizione il laboratorio di diffrattometria a raggi X, rendendo possibili decenni di ricerca d'eccellenza. Si tratta di un minerale scoperto nel luglio 2022 e classificato grazie al nuovo diffrattometro a raggi X per cristallo singolo Bruker D8 Venture installato presso il Cisup (Centro per l'Integrazione della Strumentazione scientifica dell'Università di Pisa).