Giappone la parità di genere resta una chimera e le donne non fanno più figli

C’era da aspettarselo, tuttavia fa male constatare che nel paese non ci sia stato nessun progresso in termini di parità di genere. I dati resi noti ieri dal rapporto del “Global Center Gap Report” per il 2024 del World Economic Forum parlano chiaro e piazzano il Giappone alla 118esima posizione (la stessa dello scorso anno), della classifica che prende in considerazione 148 paesi al mondo. Gli ambiti considerati dal rapporto sono la Partecipazione Economica e Opportunità, Livello di Istruzione, Salute e Empowerment Politico. “Gli sforzi compiuti dal Giappone nel raggiungere l’uguaglianza di genere, sono arretrati rispetto a quelli di altri paesi, dobbiamo quindi prenderli in considerazione seriamente e umilmente” ha commentato il Capo Segretario di Gabinetto, Hayashi Yoshimasa, durante la conferenza stampa di ieri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it