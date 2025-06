Gianrico Carofiglio e il Rancore da ascoltare Amo Milano è specchio dell’inquietudine di Penelope

Immergiti nel mondo di Penelope Spada, un personaggio che cattura il cuore in un istante. Con l'esclusivo adattamento audio di "Rancore" di Gianrico Carofiglio, la narrazione prende vita tra atmosfere teatrali e ricordi di vecchi sceneggiati radio. Un viaggio avvincente tra mistero e inquietudine, perfettamente immersivo, che ti farà ascoltare Milano e i suoi segreti come mai prima d'ora. Preparati a scoprire un mondo che ti lascerà senza fiato.

Milano – Penelope Spada è una di quelle donne di cui ci si innamora in un secondo. E se già succede sfogliandone i libri, figurarsi in un adattamento audio che profuma di teatro e ricorda certi sceneggiati radio di una volta: grandi cast e storie appassionanti. Come succede con “Rancore”, ultima avventura dell’ex pm milanese inventata da Gianrico Carofiglio, produzione Chora Media, da oggi su Audible. Dall’omonimo romanzo, un progetto ambizioso che ricostruisce il giallo attraverso un cast di 14 attori (fra cui Valentina Mandruzzato, Elio De Capitani, Daria Deflorian ). Rimane solo da ascoltare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it