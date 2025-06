Gian Maria Gros-Pietro | Coesione e competizione per lo sviluppo economico

Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, sottolinea l'importanza di unire coesione e competizione per alimentare lo sviluppo economico. Secondo lui, obiettivi condivisi, percorsi originali e la capacità di ascolto sono le chiavi per un progresso sostenibile. Solo attraverso questa sinergia è possibile creare un futuro prospero e innovativo, dove ogni individuo e impresa può contribuire con le proprie idee. È in questa rete di collaborazione che risiede il vero potenziale del nostro paese.

Per lo sviluppo dell'economia " occorre avere obiettivi confluenti, sinergici, ma non necessariamente identici, sviluppare percorsi autonomi e originali per raggiungere mete condivise, credere nelle proprie idee senza disdegnare di accogliere quelle altrui e di servirsene ". Lo ha detto il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, intervenendo in un video messaggio diffuso in occasione della presentazione del rapporto 'Coesione è competizione' di Fondazione Symbola, Intesa Sanpaolo, Unioncamere e Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne in collaborazione con Aiccon e Ipsos al Seminario di Fondazione Symbola a Mantova. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gian Maria Gros-Pietro: Coesione e competizione per lo sviluppo economico

