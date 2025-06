Gian Maria Gros-Pietro | Coesione e competitività contro la guerra dei dazi

Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, ci guida tra le sfide globali con una visione lucida e positiva. In un mondo segnato dalla guerra dei dazi e da comportamenti aggressivi, egli sottolinea che l'aggressione non porta vantaggi, anzi, spaventa gli investitori e ostacola la crescita. La strada verso coesione e competitività richiede dialogo e stabilità : solo così possiamo affrontare insieme le sfide del futuro.

Abbiamo di fronte nuove sfide: la guerra dei dazi è una di queste, altre giungono da comportamenti aggressivi da piĂą parti. Io non credo che l'aggressione sia vincente, in particolare in economia: l'aggressione spaventa, soprattutto chi sarebbe disposto a investire oggi per raccogliere domani". Così il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, intervenendo in un video messaggio diffuso in occasione della presentazione del rapporto 'Coesione è competizione' di Fondazione Symbola, Intesa Sanpaolo, Unioncamere e Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne in collaborazione con Aiccon e Ipsos al Seminario di Fondazione Symbola a Mantova.