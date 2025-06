Giallo di villa Pamphilj fermato uomo in Grecia | è un americano 46enne con precedenti

Un dramma si è consumato nel cuore di Villa Pamphilj a Roma, e ora il sospettato, un uomo di 46 anni con precedenti negli Stati Uniti, è stato fermato in Grecia. Rexal Ford, cittadino americano, è al centro di un'indagine che ha sconvolto l’Italia e coinvolge anche le autorità greche. La vicenda si infittisce, mentre si attende di scoprire le motivazioni dietro questo tragico episodio.

È un cittadino americano 46enne l'uomo fermato a Skiathos, in Grecia, dalla polizia italiana, perché identificato come il sospettato omicida della donna e della bambina, morte sabato scorso nel parco di Villa Pamphilj a Roma. Si chiama Rexal Ford e avrebbe dei precedenti negli Stati Uniti. La conferma dal procuratore di Roma Francesco Lo Voi, affiancato dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e dalla Squadra Mobile della polizia di Stato: "L'uomo fermato in Grecia è un cittadino americano su cui gravano robusti indizi di essere stato l'autore dell'omicidio della bambina trovata a poca distanza dalla madre a villa Pamphili sabato. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Giallo di villa Pamphilj, fermato uomo in Grecia: è un americano 46enne con precedenti

In questa notizia si parla di: villa - pamphilj - fermato - uomo

Meloni riceve il primo ministro greco Mitsotakis a Villa Pamphilj - La Premier Giorgia Meloni ha accolto il Primo Ministro greco Kyriakos Mitsotakis a Villa Pamphilj, in un incontro che rafforza i legami tra Italia e Grecia.

#VillaPamphili Madre e bimba morte. Fermato in Grecia dalla polizia italiana l'uomo ricercato. Lo hanno reso noto i social del #TG1. L'uomo, ha spiegato poi il servizio del TG1, è un cittadino americano. Determinante un teste che avrebbe visto la donna litig Vai su Facebook

Questa mattina a Sciato, un’isola in Grecia, è stato fermato un uomo statunitense che sarebbe legato alle morti della donna e della bambina i cui corpi erano stati trovati sabato a Villa Pamphili. Quello che sappiamo: Vai su X

Giallo di villa Pamphilj, fermato un uomo a Skiathos in Grecia; Fermato in Grecia il presunto assassino della donna e della bimba trovate morte a Villa Pamphili; Villa Pamphili: mamma e bimba potrebbero essere americane. Tg1: fermato il killer in Grecia.

Giallo di villa Pamphilj, fermato un uomo a Skiathos in Grecia Da tg24.sky.it: Blitz della polizia italiana che avrebbe individuato l'uomo ricercato per gli omicidi della donna e della bambina.

Villa Pamphilj, fermato in Grecia l'uomo che avrebbe ucciso madre e figlia. Ecco chi è Scrive msn.com: Ha ora un'identità il presunto omicida di madre e figlia ritrovate a Villa Panphilj.

Un testimone ha incastrato il ricercato di Villa Pamphilj: “Strattonava la donna con la bimba in braccio” Secondo fanpage.it: Un testimone chiave ha permesso alla polizia italiana di fermare in Grecia il presunto killer di madre e figlia trovate morte a Villa Pamphilj a Roma ...