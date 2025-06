Giallo di villa Pamphilj fermato un uomo a Skiathos in Grecia

Una svolta importante nel caso del tragico doppio omicidio di Villa Pamphilj: l'uomo ricercato è stato fermato a Skiathos, in Grecia. La polizia italiana sta lavorando per portarlo presto in Italia, ma al momento non ci sono aggiornamenti ufficiali. Un testimone ha fornito dettagli cruciali sul litigio tra la vittima e l'uomo, che potrebbero essere determinanti per fare luce sulla vicenda. Restate con noi per tutti gli sviluppi.

Sarebbe stato fermato a Skiathos, in Grecia, dalla polizia italiana l'uomo ricercato per gli omicidi della donna e della bambina, morte sabato scorso nel parco di Villa Pamphilj a Roma. Per la Questura di Roma non ci sono, al momento, novità. "Quando le avremo", si fa sapere, le "comunicheremo". Per riconoscerlo determinante sarebbe stato il racconto di un teste che avrebbe visto la donna e l'uomo litigare e ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. L'uomo ha tratti latini e sarebbe stato isolato in un'immagine delle telecamere di vigilanza con in braccio la bambina che indossa la tutina rosa poi recuperata nella spazzatura.

