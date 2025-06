Giallo di Villa Pamphili | sospetto duplice omicidio fermato in Grecia

Il giallo di Villa Pamphili si infittisce: un sospetto duplice omicidio ha portato all’arresto di un uomo in Grecia. Il procuratore Cascini ha evidenziato i segnali di una possibile tragedia, mentre l’indagine si intensifica per chiarire i motivi e le responsabilità. L’uomo fermato ha affermato di essere il padre della bambina trovata morta, ma molte domande restano senza risposta. La verità, forse, si sta lentamente delineando...

"C'è un ragionevole sospetto che si sia trattato di un duplice omicidio " ha sottolineato. Lo ha detto il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, nel corso di una conferenza stampa in Procura sul giallo di Villa Pamphili a Roma. L'uomo che è stato fermato in Grecia ha raccontato agli investigatori che la bambina trovata morta a villa Pamphili a Roma con la madre "era sua figlia", ha aggiunto Cascini, sottolineando però che "non ci sono al momento elementi scientifici per avere la certezza della relazione parentale ". L'uomo era partito due giorni fa, l'11 giugno, con un volo da Fiumicino. Il Procuratore allo stato ha escluso la presenza di complici che possano avere favorito la fuga dell'uomo.

