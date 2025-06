Giallo di Villa Pamphili | donna e neonata erano americane Il killer forse è fuggito all’estero

Un inquietante giallo scuote Villa Pamphili: donna e neonata, entrambe americane, trovate senza vita nel parco romano. La misteriosa fuga del sospettato, identificato come l’“uomo 232”, all’estero aggiunge un retrogusto di suspense a questa vicenda ancora da chiarire. Mentre le autorità indagano sui dettagli, emergono elementi che alimentano il mistero e la paura tra i residenti. La verità si farà strada, svelando finalmente cosa si cela dietro questa tragedia.

La mamma e la bambina di circa 8 mesi ritrovate senza vita il 7 giugno nel parco romano di Villa Pamphili sono americane. Lo è anche l’uomo che le accompagnava e che momentaneamente è indagato per omicidio. Le due vittime hanno la fisionomia anglosassone mentre il ricercato ha dei tratti latini. Secondo le indagini, la donna 29enne sarebbe deceduta per cause naturali, come riporta Open, ma sul corpo della neonata ci sono segni di violenza. La segnalazione cruciale è arrivata grazie a un telespettatore di Chi l’ha visto?, che ha chiamato ricordando di aver visto una donna e un uomo discutere nel parco: in quell’occasione era intervenuta la Polizia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Giallo di Villa Pamphili: donna e neonata erano americane. Il killer forse è fuggito all’estero

In questa notizia si parla di: villa - pamphili - americane - giallo

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

Svolta nel giallo di Villa Pamphili, sono cittadine americane la donna e la piccola di sei mesi. Caccia a un uomo americano che era con loro Vai su X

"È morta così: atroce". Giallo di Villa Pamphili, terribile scoperta sulla neonata di 6 mesi: orrore senza fine Vai su Facebook

Svolta nel giallo di Villa Pamphili, sono cittadine americane la donna e la piccola di sei mesi. Caccia a un uomo americano che era con loro; Giallo di Villa Pamphili: donna e neonata erano americane. Il killer forse è fuggito all’estero; Giallo villa Pamphili, identificate le vittime.

Svolta nel giallo di Villa Pamphili, sono cittadine americane la donna e la piccola di sei mesi. Caccia a un americano che era con loro Riporta tg.la7.it: Svolta nel giallo di Villa Pamphili a una settimana dal ritrovamento del cadavere di una giovane donna dentro un sacco vicino a uno dei cancelli del parco romano.