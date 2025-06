Giallo di Villa Pamphili chi è e come è stato trovato Rexal Ford il presunto killer della donna e della bambina

Il mistero avvolge ancora il caso di Villa Pamphili, dove il sospetto principale, Rexal Ford, è stato arrestato. La sua figura, collegata alla tragica morte di una donna e di una bambina di appena 9 mesi, tiene Roma col fiato sospeso. La verità si fa strada tra indagini serrate e supposizioni, ma ci sono ancora molti punti da chiarire. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul giallo che ha sconvolto la capitale.

Giallo di Villa Pamphili: arrestato Rexal Ford, presunto compagno della donna e padre della bambina di 9 mesi trovate morte nei giorni scorsi. Cosa sappiamo finora, il punto sulle indagini. È quello di Rexal Ford il primo nome venuto fuori dal giallo di villa Pamphili. Potrebbe essere collegato alla morte della donna e della bambina, i cui cadaveri sono stati ritrovati nel frequentatissimo parco di Roma la scorsa settimana. (Ansa Foto) – notizie.com L’uomo è stato rintracciato sull’isola greca di Skiathos, nell’arcipelago delle Sporadi, per gli inquirenti stava progettando di spostarsi altrove. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Giallo di Villa Pamphili, chi è e come è stato trovato Rexal Ford, il presunto killer della donna e della bambina

Il giallo a Villa Pamphili, si cercano indizi. Questione sicurezza - A Villa Pamphili, il mistero si infittisce mentre si cercano indizi sulla tragica scoperta di una donna di 40 anni e della sua neonata.

Il biglietto aereo per Skiathos e il cellulare acceso. Così Rexal Ford ha provato a fuggire dopo l'orrore di Villa Pamphili https://ift.tt/rbmH4oz Vai su X

Sarebbe stato rintracciato in Grecia, sull'isola di Skiathos, il presunto autore del duplice omicidio avvenuto a Roma, dove sabato scorso una donna e la sua bambina di pochi mesi sono state trovate senza vita all’interno di Villa Pamphili. La notizia è stata diffus Vai su Facebook

Villa Pamphili, arrestato a Skiathos l'uomo sospettato per la morte della donna e la neonata: si chiama Rexal Ford; Cadaveri Villa Pamphili, fermato in Grecia il presunto assassino della donna e della figlia; Giallo di villa Pamphilj, fermato uomo in Grecia: è un americano 46enne con precedenti.

Rexal Ford, il sospetto del duplice omicidio a Villa Pamphili: chi è l’uomo arrestato a Skiathos - Arrestato a Skiathos Rexal Ford, cittadino americano sospettato per il duplice omicidio di Villa Pamphili. alfemminile.com scrive

La telefonata a “Chi l’ha visto?”, le telecamere e il cellulare: così è stato risolto il giallo di Villa Pamphili - I cadaveri di una giovane donna e di sua figlia neonata in un parco, privi di vestiti e documenti, per un’indagine in cui è stato messo in campo ogni metodo investigativo. Lo riporta lasicilia.it

Omicidio di Villa Pamphili, il sospettato Rexal Ford: “Sono il padre della bimba” - Quando è stato fermato in Grecia dalla polizia, l'uomo di 46 anni ha riferito il legame parentale, ancora da verificare. Secondo informazione.it