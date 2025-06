GialappaShow verso Rai 2? Le trattative sono in corso c' entra l' addio di Max Giusti

Il Gialappa's Show, uno dei pilastri della comicità televisiva, potrebbe tornare in Rai 2 grazie a trattative in corso. Tuttavia, l’addio di Max Giusti e un contratto ancora in vigore con Tv8 complicano le cose. I fan si chiedono: sarà questa la stagione del grande ritorno? Resta da scoprire se il duo di Gherarducci e Santin riuscirà a superare gli ostacoli e regalare nuovamente risate al pubblico italiano.

Il duo composto da Giorgio Gherarducci e Marco Santin starebbe valutando un ritorno in Rai, ma il contratto vincola la Gialappa's a Tv8 per un altro anno. I motivi sono diversi, tra cui Max Giusti. È stato uno dei programmi di punta della stagione televisiva appena conclusa, ora il GialappaShow potrebbe traslocare. Per un altro anno c'è il contratto che li vincola a Tv8, rete del gruppo Sky, ma il duo composto da Giorgio Gherarducci e Marco Santin vorrebbe tornare in Rai. Le trattative per il passaggio in Rai A diffondere la notizia è stato Fanpage, secondo cui le trattative sarebbero in corso, ma al momento l'ostacolo sarebbe il contratto che li lega ancora alla rete.