Ghiron Tor Vergata | Riforma diritto del lavoro sportivo ponga attenzione su volontariato

Nel cuore di Tor Vergata, il convegno sul diritto del lavoro sportivo si presenta come un’occasione imprescindibile per approfondire le sfide e le opportunità che caratterizzano il settore. L’attenzione al volontariato e alla distinzione tra dilettantismo e professionismo sono temi centrali, fondamentali per una riforma equilibrata e innovativa. Un dibattito che invita tutti a riflettere sulle future direzioni della legislazione sportiva in Italia.

"Un evento come quello di oggi è molto importante perché ci consente di affrontare tematiche fondamentali nell'ambito della riforma del lavoro in ambito sportivo. È necessario porre molta attenzione sul tema del volontariato e sul tema della differenza che intercorre tra il dilettantismo e il professionismo. Sono aspetti che vanno esaminati anche e .

