Gervasoni LIUC | Formiamo una nuova classe imprenditoriale per fare in modo che gli studenti restino in Italia a fare impresa

In un’Italia che cerca di riscoprire il suo spirito imprenditoriale, la LIUC – Università Carlo Cattaneo si distingue come pioniere nel formare una nuova generazione di imprenditori pronti a restare e innovare nel nostro Paese. Anna Gervasoni, Rettore, sottolinea l’importanza di un’azione coordinata su fiscalità, casa e welfare per trattenere i talenti italiani. È il momento di investire nel futuro del nostro Paese, creando un ecosistema che favorisca la crescita e l’impresa domestica.

Il Giornale d'Italia ha intervistato Anna Gervasoni, Rettore Università Carlo Cattaneo – LIUC: "Bisogna fare un’azione di sistema, lavorare su fiscalità, casa e welfare per incoraggiare i nostri ragazzi a rimanere in Italia" Anna Gervasoni, Rettore Università Carlo Cattaneo – LIUC, in occasio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gervasoni (LIUC): "Formiamo una nuova classe imprenditoriale per fare in modo che gli studenti restino in Italia a fare impresa"

In questa notizia si parla di: fare - gervasoni - liuc - italia

? ’ ? () Il Prof. , docente di alla #LIUC, è stato ospite della trasmissione #PiazzaAffari di Rai - Radiotelev Vai su Facebook

Milano, Anna Gervasoni (Liuc): «Studiamo un corso di laurea che abbini Economia a Ingegneria, presto pronto un nuovo campus hi-tech»; Gervasoni, LIUC: «Le università facciano incontrare giovani e aziende»; Per il Venture capital in Italia un 2024 a due velocità, tra stabilità e nuove sfide.

Primo evento Mill alla Liuc: l’innovazione prende forma tra startup, pmi e università Riporta varesenews.it: Conclusa la prima Settimana dell’innovazione a Castellanza: protagonisti i progetti business Angel Hub e Restart.