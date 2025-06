GENOVESE SCRINZI BORGONZONI E MUSUMECI A PARADISE | stasera la 12esima puntata del late night show di Pascal Vicedomini

Stasera, il Paradise si accende con la 12esima puntata del late night show di Pascal Vicedomini, ospitando personaggi di spicco come Genovese, Scrinzi, Borgonzoni e Musumeci. Temi caldi e dibattiti coinvolgenti animeranno la serata: dall’intelligenza artificiale nell’arte ai rapporti di coppia, passando per musica, protezione civile e investimenti futuri. Non mancate: una serata imperdibile tra attualità e intrattenimento vi aspetta!

Tanti temi all'ordine del giorno: dall'intelligenza artificiale nell'arte ai rapporti di coppia, dalla musica sempreverde alla protezione civile, dalla formazione agli investimenti per il futuro dei giovani GENOVESE, SCRINZI, BORGONZONI E MUSUMECI A PARADISE Venerdì 13 luglio la 12esima punta.

Genovese, Scrinzi, Borgonzoni e Musumeci a Paradise Lo riporta corrieredellosport.it: Il regista Paolo Genovese, campione di incassi 2025 con il film follemente; l’attrice Martina Scrinzi protagonista del film “vermiglio“ di Maura del pero, premiato a Venezia 2024 e recentemente al Dav ...