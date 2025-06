Genova truffa un’anziana fingendo che il figlio abbia investito un bimbo | arrestato 24enne

A Genova, un brillante esempio di come la criminalità si evolva con astuzia: un 24enne e un minorenne hanno architettato una truffa ai danni di anziani, fingendo che il loro figlio avesse investito un bambino. La polizia, allertata dalle vittime, ha smascherato il piano e arrestato il giovane truffatore. Scopriamo insieme come riconoscere e contrastare queste strategie ingannevoli per proteggere i più vulnerabili.

A Genova, un 24enne è stato arrestato per truffa aggravata ai danni di anziani, con un complice minorenne denunciato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Genova, truffa un’anziana fingendo che il figlio abbia investito un bimbo: arrestato 24enne

In questa notizia si parla di: genova - truffa - arrestato - 24enne

"Hanno usato la sua auto per una rapina", nuova truffa a Genova: due arresti della squadra mobile - Due uomini sono stati arrestati dalla Squadra Mobile di Genova dopo aver tentato di rapinare una donna di 77 anni nel quartiere di Castelletto, utilizzando la vettura di un’altra persona.

Attenzione ? ? ? alle truffe "Hanno usato la sua auto per una rapina", nuova truffa a Genova La squadra mobile ha arrestato due persone Vai su Facebook

Genova, truffa un’anziana fingendo che il figlio abbia investito un bimbo: arrestato 24enne; Polizia di Stato: identificati i presunti autori di una truffa ad anziani. Uno arrestato e l’altro denunciato; Truffano un'anziana con la scusa dell'incidente: arrestato un 24enne, complice minorenne denunciato.

Genova, truffa un’anziana fingendo che il figlio abbia investito un bimbo: arrestato 24enne - A Genova, un 24enne è stato arrestato per truffa aggravata ai danni di anziani, con un complice minorenne denunciato. Riporta virgilio.it

Truffa ottantaseienne con l’aiuto di un minore: un arresto e una denuncia - Genova – Un ventiquattrenne campano, in concorso con un diciassettenne conterraneo, è stato arrestato dalla polizia per truffa aggravata in danno di anziani. Lo riporta ilsecoloxix.it

Arrestati a genova due truffatori campani per raggiro ai danni di anziani, recuperati gioielli e denaro - La polizia di Genova arresta un 24enne campano e denuncia un minorenne per truffa aggravata ai danni di anziani, recuperando gioielli e contanti per 20mila euro da una vittima di 86 anni. Scrive gaeta.it