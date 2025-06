Generazione di Pace | al via le candidature per giovani costruttori di cambiamento

Se hai tra i 18 e i 30 anni e sogni di fare la differenza, questa è la tua occasione! Il Comune di Baronissi apre le candidature per "Generazione di Pace", un progetto che trasforma giovani in costruttori di cambiamento, pronti a contribuire a un mondo più giusto, pacifico e solidale. Un'opportunità concreta di crescita e impegno verso la Marcia PerugiAssisi del 2025: unisciti a noi e diventa protagonista del futuro!

?? Il Comune di Baronissi lancia un'iniziativa dal forte valore simbolico e concreto: è aperto il bando per la formazione di un gruppo di giovani tra i 18 e i 30 anni che vogliono diventare protagonisti nella costruzione di un mondo più giusto, pacifico e solidale. Il progetto è parte del percorso verso la Marcia PerugiAssisi della Pace e della Fraternità, in programma il 12 ottobre 2025. L'obiettivo è chiaro: coinvolgere ragazze e ragazzi desiderosi di costruire un futuro libero dalla guerra, dall'oppressione, dalla povertà e dallo sfruttamento umano e ambientale.? Le tappe principali del percorso.

