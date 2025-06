Gears of War | Reloaded la beta si mostra in un video gameplay su PS5 Pro

Gears of War: Reloaded fa il suo grande ritorno con un video gameplay mozzafiato su PS5 Pro, catturando l’attenzione di tutti gli appassionati. In otto minuti intensi ambientati sulla mappa Gold Rush, il remake si presenta con una grafica spettacolare e una fluidità senza precedenti, simbolo del salto generazionale. Le prime fasi della beta sono già iniziate e promettono un’esperienza di gioco rivoluzionaria che lascerà il segno nel panorama degli sparatutto.

Uno degli sparatutto più iconici della storia del gaming torna in grande stile: Gears of War: Reloaded si mostra in un adrenalinico video gameplay su PS5 Pro, pubblicato da IGN. Si tratta nello specifico di otto minuti di puro giocato ambientati nella mappa multigiocatore Gold Rush mettono in mostra tutta la potenza del remake, con una resa tecnica che punta al top della nuova generazione. Le prime fasi della beta sono già iniziate e promettono combattimenti serrati, graficamente spettacolari. Nel video vediamo il ritorno dell'inconfondibile stile Gears: combattimenti brutali a distanza ravvicinata, lavoro di squadra e uso strategico delle coperture, tutti potenziati da un comparto tecnico profondamente rinnovato.

Come segnalato da SteamDB, la beta di Gears of War: Reloaded è spuntata nel backend di Steam e dunque c'è la concreta possibilità che venga annunciata ufficialmente a breve. Vai su Facebook

