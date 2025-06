Geal e il futuro dell’acqua Del Chiaro rilancia | Serve un confronto libero Rinviamo a dopo il voto

L'acqua, risorsa preziosa e vitale, richiede un dibattito serio e condiviso, libero da strumentalizzazioni politiche. A pochi giorni dalle elezioni regionali, il confronto tra le istituzioni locali si ferma temporaneamente, sottolineando l'importanza di affrontare questa tematica in modo unitario e responsabile. Solo attraverso un dialogo aperto e collaborativo potremo garantire un futuro sostenibile per la nostra acqua. È ora di mettere da parte le divisioni e lavorare insieme per il bene comune.

LUCCA "L’acqua è un tema importante, serio e che deve essere affrontato in modo istituzionale, senza distinzioni e distingui fra destra e sinistra, e pertanto ritengo che oggi, in un clima già caldo per le elezioni regionali prossime, non ci siano le condizioni per fare un consiglio comunale congiunto della Piana sulla questione": lo stop, almeno per il momento, arriva da uno dei promotori dell’iniziativa che era partita nei mesi scorsi, arenandosi poi con il passare del tempo, ovvero il sindaco di Capannori Giordano Del Chiaro. "Come Capannori – spiega Del Chiaro – siamo favorevoli alla riunificazione dell’acqua della Piana, guardando anche all’allargamento al livello provinciale e alla Toscana della Costa, come già votato per ben due volte in Consiglio Comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it