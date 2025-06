Gdo Aldi festeggia 7 anni in Italia e avvia una nuova fase

Aldi celebra i suoi primi 7 anni in Italia con un evento speciale che segna una nuova fase di crescita e innovazione. Da un piccolo negozio aperto nel 2018 a un punto di riferimento per milioni di consumatori, l’azienda ora si prepara a espandersi ulteriormente, rafforzando il suo ruolo nel panorama della Grande Distribuzione Organizzata. Con entusiasmo e visione futura, Aldi invita tutti a scoprire cosa riserva il prossimo capitolo della sua avventura italiana.

MILANO (ITALPRESS) – Con un’esperienza immersiva, durante un evento indirizzato agli stakeholder, Aldi ha festeggiato i suoi 7 anni in Italia. Aldi, parte del Gruppo Aldi SĂąd, fra i piĂą importanti operatori mondiali della Grande Distribuzione Organizzata, ha aperto infatti il suo primo negozio nel nostro Paese nel 2018 e oggi ne conta 200, in 6 regioni del Nord Italia. L’evento, “Aldi da vicino”, che ha visto la partecipazione anche di molti fornitori italiani, ha da un lato festeggiato un traguardo ma ha segnato anche l’avvio di una nuova fase per il gruppo tedesco, come ha sottolineato durante il suo discorso, Michael Gscheidlinger, Country Managing Director Aldi Italia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

