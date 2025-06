Gazzetta dello Sport | Osimhen fine corsa col Napoli | 75 milioni per voltare pagina E un’estate tra Conte e Premier

Se pensavate fosse amore, invece era solo un calesse di milioni e maschere a fatica indossate. La saga tra Victor Osimhen e il Napoli si avvicina alla conclusione, con 75 milioni pronti a voltare pagina. Ma questa estate promette anche nuovi scenari tra Conte e Premier, lasciando intravedere un capitolo tutto da scrivere. La stagione che sta per iniziare si preannuncia ricca di colpi di scena e decisioni decisive.

