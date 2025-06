Gazzetta dello Sport | Obiettivo doppia squadra per Conte

Oggi si apre una pagina storica per il calcio italiano: Antonio Conte punta a rivoluzionare la Nazionale con un obiettivo ambizioso, e il mondo intero lo osserva con attenzione. La Gazzetta dello Sport svela il suo progetto, dove la strategia e la passione si intrecciano per portare l’Italia ai vertici. Ma cosa riserverà il futuro? Scopriamo insieme come questa nuova avventura possa cambiare le sorti del nostro calcio.

È il giorno della rivoluzione azzurra, e si è accorto anche il mondo. La Premier League ha celebrato via social il colpo De Bruyne, immortalando l'immagine di un derby di Manchester con McTominay e KDB ora "ricomposti" in maglia Napoli. Come racconta Vincenzo D'Angelo su «la Gazzetta dello Sport», Antonio Conte ha detto sì al progetto di Aurelio De Laurentiis proprio perché ha percepito l'ambizione reale di aprire un ciclo vincente. Il Napoli si muove per costruire una rosa da 22 titolari, con una qualità sufficiente per tornare a lottare per lo scudetto e andare lontano in Champions League.