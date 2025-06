Gaza tutto quello che il mondo ha fatto finta di non vedere Portanova presenta il nuovo numero di Millennium – Video

In un mondo che spesso preferisce voltare lo sguardo, il nuovo numero di Millennium mette in luce Gaza e le sue storie invisibili. Trentadue pagine di immagini sconvolgenti, mappe storiche e testimonianze toccanti, tra cui il diario di Aya Ashour e l’analisi di David Bidussa. Un viaggio nel cuore di un conflitto che non può essere ignorato: perché conoscere è il primo passo per cambiare. Scopri tutto nel nostro ultimo numero.

Trentadue pagine di foto, il paginone con le mappe storiche dell’occupazione e le foto satellitari della distruzione, il diario speciale di Aya Ashour dalla cittĂ martoriata. David Bidussa: “La politica di Netanyahu molto prossima al genocidio”. E la storia straordinaria di Raphael Lemkin, il giurista visionario a cui dobbiamo la definizione di questo crimine contro l’umanitĂ . Tutto questo – e molto altro – nel nuovo numero di Millennium, il mensile de il Fatto Quotidiano curato da Mario Portanova, direttore Peter Gomez, in edicola da sabato 14 giugno. Scopri l’elenco di edicole e librerie selezionate dove trovare MillenniuM: https:ilfat. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, tutto quello che il mondo ha fatto finta di non vedere. Portanova presenta il nuovo numero di Millennium – Video

