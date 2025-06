Gaza stop al genocidio | a Salerno una fiaccolata silenziosa contro la guerra

il prossimo 14 giugno a Salerno, unendo le voci di chi chiede pace e giustizia. Questa fiaccolata silenziosa rappresenta un gesto di solidarietà e speranza, un invito a fermare il sangue e trovare soluzioni umanitarie durature. Unisciti a noi in questa marcia di pace per dimostrare che il silenzio può essere anche un potente grido di voce e di cuore.

Il prossimo 14 giugno, si terrà a Salerno una fiaccolata silenziosa, organizzata dall'associazione Memoria in Movimento, per dire basta al massacro che si sta perpetrando ai danni del popolo palestinese. Uno striscione bianco con su scritto "Gaza, stop al genocidio", aprirà il corteo

Flashmob di Amnesty davanti a Farnesina: "Stop al genocidio a Gaza" - Un flashmob di Amnesty International si è svolto oggi davanti alla Farnesina a Roma, con l'obiettivo di fermare il genocidio a Gaza.

