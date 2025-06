Gaza Libano Siria Yemen e ora Iran | l’ingiustificabile escalation di Israele

L’ingiustificabile escalation di Israele in Gaza, Libano, Siria e Yemen solleva gravi preoccupazioni sul rispetto del diritto internazionale. Come affermava Hans Morgenthau, spesso gli interessi delle nazioni più potenti sovrascrivono le norme, trasformando il diritto in uno strumento di potere piuttosto che di giustizia. Ora, con l’Iran nel mirino, il conflitto si amplia, minacciando la stabilità e la pace regionale. È ora di chiedere risposte chiare e azioni concrete per fermare questa spirale di violenza.

In Politics Among Nations, Hans Morgenthau affermava che il "diritto internazionale esiste solo nella misura in cui è compatibile con gli interessi delle nazioni più potenti. Quando questi interessi divergono, il diritto diventa un'arma per giustificare il potere, non per limitarlo". Dopo il genocidio in corso a Gaza, l'avanzata in territorio siriano, i bombardamenti ai danni di Libano e Yemen, Israele prosegue nella sua guerra allargata contro i suoi acerrimi nemici regionali attaccando l'Iran e il suo programma nucleare, in quello che ormai sembra un tour regionale di distruzione firmato Netanyahu.

