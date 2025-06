Gaza al buio | Israele taglia internet Ancora fuoco sugli affamati

Gaza si trova improvvisamente avvolta nell’oscurità, con le comunicazioni sospese e il fuoco ancora più acceso sui civili affamati. La decisione di Israele di interrompere internet e bloccare i soccorsi apre una nuova drammatica pagina di sofferenza, lasciando i residenti senza speranza e senza aiuto. Una crisi che richiede attenzione immediata, perché la vita in questa regione fragile non può essere ignorata.

Un blackout totale delle comunicazioni ha interrotto ieri i contatti tra le squadre di soccorso della Mezzaluna palestinese di Gaza e la centrale operativa a Ramallah, che smista le ambulanze . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Gaza al buio: Israele taglia internet. Ancora fuoco sugli affamati

