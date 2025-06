Gattuso ct dell’Italia la conferma del padre | La fumata bianca è vicina

L'Italia si prepara a una svolta importante: Gattuso, ex stella di Napoli e Milan, potrebbe diventare il nuovo ct della Nazionale. Le indiscrezioni e i segnali provenienti dalla famiglia Gattuso rafforzano l'ipotesi di un accordo imminente, portando la candidatura sempre più vicina alla fumata bianca. La sua esperienza e passione rappresentano la chiave per un futuro all'insegna di rinnovamento e successo. La decisione finale è alle porte e tutti attendono con trepidazione.

(Adnkronos) – Gennaro Gattuso sarà il prossimo ct della Nazionale? La risposta è vicina e i segnali arrivano proprio da 'casa Gattuso'. In queste ore il futuro della panchina dell'Italia appare sempre più indirizzato verso l'ex allenatore di Napoli e Milan, reduce dall'ultima stagione in Croazia all'Hajduk Spalato. La soluzione del presidente Figc Gabriele Gravina, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

