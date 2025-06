Gattuso ct azzurro? Una scelta nel segno del coraggio e della tradizione le alternative a Ringhio

Gennaro Gattuso, simbolo di determinazione e passione, si prepara a guidare gli Azzurri in un momento cruciale. La scelta rappresenta un mix di coraggio e rispetto per la tradizione, con la fiducia di figure come Buffon e la vicinanza della FIGC. È un passo deciso verso una rinascita che potrebbe scrivere nuove pagine della storia del calcio italiano. La sfida ora è tutta sua: sarà lui a plasmare il futuro della Nazionale?

Gennaro Gattuso è sempre più vicino alla guida della Nazionale italiana. Secondo quanto riportato da fonti vicine alla FIGC, i contatti tra l'ex centrocampista campione del mondo e il presidente federale Gabriele Gravina sarebbero in fase avanzata con la trattativa che sarebbe portata avanti dall'ex compagno Gianluigi Buffon che pensa anche di far entrare nello staff della Nazionale A Bonucci e Barzagli. Buffon spinge forte per Gattuso ct azzurro. Le parti avrebbero già discusso i punti principali del progetto tecnico e della durata del possibile incarico, delineando un'intesa di massima (fino al mondiale 2026) ma al momento non c'è l'ufficialità perché il presidente della Figc si è preso una breve pausa di riflessione.

