Gattuso Buffon Bonucci Zambrotta | oltre i 2006 anche Prandelli nel nuovo staff

Il ritorno di Gattuso sulla panchina azzurra potrebbe portare con sé un team ricco di esperienza e passione, includendo ex campioni come Buffon, Bonucci e Zambrotta, oltre a Prandelli. Un progetto che unisce il passato e il presente del calcio italiano, con l’obiettivo di rinvigorire la Nazionale. Nei prossimi giorni, si attende un incontro cruciale tra Gravina e Gattuso, punto di partenza di un nuovo capitolo per l’Italia.

Il possibile nuovo staff di Gattuso all’Italia (ritornano gli ex del mondiale 2006?). Come sottolineato da Sky Sport nelle prossime ore ci sarà un contatto diretto tra Gravina e Gattuso proprio per capire se si riuscirà a trovare la giusta soluzione e dare a Ringhio la possibilità di iniziare il suo percorso in azzurro. L’allenatore avrebbe già avuto un contatto con Gianluigi Buffon con il quale c’è stata una totale apertura al nuovo progetto. All’interno dello staff dunque dovrebbe esserci anche un altro azzurro, ovvero Leonardo Bonucci che resta il favorito nonostante ci sia in ballo per l’ex difensore anche la possibilità di guidare la nazionale Under 20 per sostituire Bernardo Corradi finito nello staff di Allegri al Milan. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it