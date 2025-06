Gatto | Pixar annuncia il suo prossimo progetto originale di Enrico Casarosa

Pixar torna a stupire con un nuovo progetto originale di Enrico Casarosa, promettendo ancora una volta un viaggio emozionante nel mondo dell’animazione. Durante l’Annecy Animation Festival, Disney e Pixar hanno confermato il loro impegno a svelare anteprime esclusive e novità rivoluzionarie. L’attesa cresce per scoprire cosa ci riserverà questa incredibile avventura creativa, che sicuramente lascerà il pubblico senza fiato e rafforzerà la magia dell’animazione Pixar nel cuore di tutti.

Oggi, Disney e Pixar hanno ribadito ancora una volta il loro impegno per l’Annecy Animation Festival, un evento di livello mondiale che gli studi ora utilizzano ogni anno per offrire notizie esclusive e proiezioni in anteprima a un pubblico globale di appassionati di animazione. In quella che si è aperta come consueta anteprima del prossimo Elio, il Direttore Creativo di DisneyPixar, Pete Docter, ha presentato un ricco programma Pixar con un film inedito, annunciando la novità a un pubblico entusiasta. Gatto, previsto per l’estate 2027, è il frutto del team di Luca, il regista Enrico Casarosa e il produttore Andrea Warren. 🔗 Leggi su Cinefilos.it