Gatto intrappolato sotto il ponte della Tangenziale di Napoli | i pompieri lo salvano con la gru

Un piccolo gatto rimasto intrappolato sotto il ponte della tangenziale di Napoli ha vissuto momenti di paura e incertezza. Fortunatamente, i vigili del fuoco, con abilità e coraggio, sono intervenuti per salvare il felino usando una gru. La scena ha commosso tutta la città, dimostrando ancora una volta che gli eroi sono tra noi, pronti a proteggere anche i più piccoli e indifesi. Continua a leggere per scoprire come si è conclusa questa toccante operazione di salvataggio.

Gattino resta intrappolato sotto il viadotto della Tangenziale di Napoli, sospeso nel vuoto. Salvato dai vigili del fuoco di Napoli. La garante degli animali: "Eroi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: napoli - intrappolato - sotto - tangenziale

Gatto intrappolato sotto il ponte della Tangenziale di Napoli: i pompieri lo salvano con la gru; Eroico intervento dei Vigili del Fuoco per salvare un micino in Tangenziale

