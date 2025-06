gatto il film pixar ambientato a venezia

Preparati a immergerti nel magico mondo di “Gatto”, il nuovo film Pixar ambientato tra le suggestive calli di Venezia. Annunciato al Festival di Annecy, questo progetto promette di incantare con un’ambientazione unica e uno stile visivo rivoluzionario. Con Enrico Casarosa alla regia e una narrazione coinvolgente, Pixar ci invita a scoprire una storia che unisce tradizione e innovazione. La magia di Venezia prenderà vita sul grande schermo...

nuovo film d’animazione Pixar: “gatto” ambientato a venezia. Pixar ha annunciato ufficialmente il suo prossimo progetto cinematografico durante il Festival Internazionale del Cinema d’Animazione di Annecy. Il lungometraggio, previsto per l’estate 2027, rappresenta un ritorno alla regia di Enrico Casarosa, già autore di “Luca”, e sarà prodotto da Andrea Warren. La pellicola si distingue per un’ambientazione unica e uno stile visivo innovativo, con grande attenzione ai dettagli artistici e narrativi. trama e ambientazione del film “gatto”. una storia ambientata tra le calli di venezia. La narrazione si svolge interamente in Italia, più precisamente a Venezia, città natale del regista. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it