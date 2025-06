Gatto | annunciato un film d' animazione Disney Pixar ambientato a Venezia

Prepariamoci a un'immersione magica nel cuore di Venezia, dove un nuovo film d'animazione Disney Pixar, intitolato "Gatto", ci porterà in un'avventura unica nel suo genere. Annunciato durante il prestigioso Festival di Annecy, questo progetto promette di stupire con la sua narrazione coinvolgente e i suoi straordinari personaggi felini. Il 2027 si preannuncia come l'anno in cui Venezia si trasformerà in un palcoscenico da sogno per questa emozionante produzione.

Molti annunci intriganti per la Pixar come ormai tradizione durante l'appuntamento cruciale per l'animazione come il Festival di Annecy. Fra i più interessanti è la notizia che nel 2027 uscirà un film felino come Gatto e sarà ambientato a Venezia.

