Gatti Napoli | mercoledì cena tra Manna e gli agenti del difensore sul tavolo c’è già questa offerta! La Juve prepara la contromossa

Gatti Napoli: mercoledì cena a Milano tra Manna e gli agenti del difensore, sul tavolo c’è già questa offerta! La Juventus prepara la sua contromossa. Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Federi Gatti. Mercoledì sera a Milano c’è stata un cena tra il ds del Napoli Manna e gli agenti del difensore: sul tavolo una proposta da 20-25 milioni di euro per il cartellino e un quinquennale da 3 milioni netti al giocatore. La Juve non si scompone e prepara la contromossa: l’idea è quella di non privarsi del calciatore a meno di proposte davvero irrinunciabili e di proporgli un rinnovo con corposo aumento dell’ingaggio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com