gatti il napoli ha offerto 20 25 milioni e stipendio da 3 milioni netti ma la juve non vuole cederlo tuttosport

Federico Gatti resta uno degli obiettivi di mercato del Napoli, ma la dirigenza della Juventus lo considera una parte fondamentale per la rinascita bianconera. Per Gatti il Napoli ha offerto 20-25 milioni. Nicolò Schira scrive su Tuttosport: Non è passata inosservata la cena milanese di mercoledì sera tra gli agenti di Federico Gatti e il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna. Quest’ultimo è un grande estimatore del centrale bianconero e l’ha messo tra gli obiettivi di mercato per rinforzare la retroguardia. Piace molto anche ad Antonio Conte che ne apprezza le caratteristiche rocciose in marcatura e la capacità di poter fare più ruoli sia nella difesa a tre, che in una linea a quattro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it