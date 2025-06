Gasperini rivoluziona le fasce della Roma | gli esterni nel mirino dei giallorossi

Gasperini rivoluziona le fasce della Roma: gli esterni sono nel mirino dei giallorossi. La società lavora senza sosta per creare una rosa competitiva che possa supportare il progetto dell’allenatore e puntare alla qualificazione in Champions League. Gli sforzi di Ghisolsi si concentrano non solo sull’attaccante, ma anche sul rafforzamento del reparto esterni, con uscite già ufficializzate e nuovi arrivi in vista. Un segnale chiaro: la Roma vuole tornare protagonista in Europa.

In casa Roma si lavora per allestire una rosa competitiva da dare a Gasperini per puntare alla qualificazione in Champions League. Gli sforzi di Ghisolsi si concentreranno in maniera particolare, oltre che sull’attaccante, sul parco esterni fra uscite (già ufficializzate) e nuovi arrivi. Un. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Gasperini rivoluziona le fasce della Roma: gli esterni nel mirino dei giallorossi

In questa notizia si parla di: gasperini - roma - esterni - rivoluziona

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus? - In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

Gasperini rivoluziona le fasce della Roma: gli esterni nel mirino dei giallorossi; Gasperini prepara la rivoluzione sulle fasce: dagli esterni protagonisti a Bergamo al possibile assortimento a Roma; La rivoluzione (poco) silenziosa di Gasperini.

Roma valuta rinforzi sugli esterni per imitare gasperini: i profili più caldi e le trattative aperte Segnala gaeta.it: La Roma cerca di rafforzare gli esterni seguendo il modello Gasperini, con interesse per Agustin Giay del Palmeiras e valutazioni su Molina, Celik, Rensch e Zalewski in vista della prossima stagione.