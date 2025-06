Gasperini all’attacco Dybala con Soulé si può fare | Dovbyk trema

Gasperini sta delineando un’Atalanta sempre più affamata e astuta, pronta a reinventarsi e a sorprendere. L’orizzonte si spalanca davanti a lui con nuove sfide, come l’eventuale inserimento di Dybala e Soulé, che potrebbero rivoluzionare il volto della squadra. Mentre i rumors crescono, il mercato estivo si avvicina, e ogni decisione potrebbe segnare il passo verso un futuro ricco di emozioni. La domanda è: quale sarà la Roma che prenderà forma sotto questa nuova visione?

Legittimo cominciare a pensare a che Roma sarà quella che Gasperini sta cominciando ad immaginare, una squadra che, visto come il tecnico ha fatto giocare la sua Atalanta in questi anni, stuzzica non poco la curiosità. Prima del ritiro estivo, che darà risposte concrete al mister, ci sono davanti settimane in cui i ragionamenti sulla rosa saranno all’ordine del giorno, e se finalmente giungono buone notizie sulla porta del futuro, con Svilar ad un passo dal rinnovo, c’è da riflettere su un attacco che potrebbe cambiare pelle. La trequarti è sicuramente il reparto che lascia probabilmente più tranquillo Gasperini, a cominciare da due rincalzi di lusso che possono spiccare il volo con lui: El Shaarawy è un evergreen utilissimo che resta ottimo come super sub, ed occhio ad un Baldanzi che si sta mettendo in mostra in U21 e spera di diventare finalmente protagonista di questa Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it